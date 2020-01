Anac reajusta taxas de armazenagem e capatazia de aeroportos concedidos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou o teto de tarifas aeroportuárias de aeroportos concedidos à iniciativa privada, conforme portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU). O reajuste alcança os valores das cobranças e tarifas mínimas de armazenagem e capatazia nos aeroportos de São Gonçalo do Amarante (RN), Brasília (DF), Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Confins (MG), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA). O maior reajuste foi aplicado às taxas dos terminais de Brasília e Guarulhos. O tamanho do aumento ficou menor nos aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador.