O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse hoje que não há prazos para que os EUA fechem a segunda fase de um acordo comercial com a China.



Segundo Mnuchin, a chamada "fase 2" poderá ser concluída antes ou depois da eleição presidencial americana, marcada para novembro, e o foco agora é implementar o acordo comercial de "fase 1" - assinado no último dia 15 - nos próximos 30 dias.



Mnuchin disse ainda que a prioridade dos EUA em 2020 é fechar um acordo comercial com o Reino Unido.



Mnuchin falou durante o painel "O futuro dos mercados financeiros", no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.