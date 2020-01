Mnuchin diz que projeções para crescimento dos EUA em 2020 são muito baixas

O Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse hoje que as projeções para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos em 2020 são "muito baixas" e previu que os recentes acordos comerciais fechados pelo país vão ajudar a impulsionar o crescimento econômico.



Ao ser perguntado sobre comentários de mais cedo do presidente Donald Trump, de que os EUA vivem um bom econômico inédito, apesar da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Mnuchin preferiu não opinar a respeito.



Mnuchin falou durante o painel "Testando a Resiliência Econômica dos EUA" no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.