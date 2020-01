Para SPE, retomada da atividade tem sido impulsionada pelo setor privado

A retomada do crescimento em 2019 foi impulsionada pelo setor privado, uma vez que, até o terceiro trimestre, o crescimento deste setor mais do que compensou a variação negativa do setor público. É o que conclui nota técnica da Secretaria de Política Econômica (SPE) com dados do crescimento econômico do período divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A nota é uma atualização de estudo semelhante divulgado pela secretaria no fim do ano passado, com dados ainda do segundo trimestre. Os dados divulgados pelo IBGE mostraram crescimento de 1,19% no PIB no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2018, sendo que o setor privado teve expansão de 2,72%, enquanto o setor público recuou 2,25%.



"É importante ressaltar que o resultado positivo do setor privado tem refletido, em grande parte, a melhora da confiança dos agentes econômicos. As expectativas têm se mostrado favoráveis diante de diversas medidas econômicas que estão sendo implantadas", afirma a nota.



O texto destaca que o investimento (Formação Bruta de Capital Fixo) privado subiu 6,20% no terceiro trimestre, enquanto o público retraiu 11,53%. "A trajetória recente de redução dos juros tem criado um ambiente mais favorável para o investimento na economia, uma vez que diminui o custo do capital. Ademais, a combinação dos juros mais baixos com um cenário de inflação controlada e uma alocação mais eficiente dos recursos prefiguram a estabilidade econômica, importante para projetos de longo prazo, como é o caso de diversos investimentos", completa o texto.