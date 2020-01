Manufatura alemã dá sinais de estabilização no começo do ano

Há sinais crescentes de que a atividade manufatureira na Alemanha está se estabilizando no começo deste ano, segundo o Bundesbank.



Em relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, o BC alemão avalia que o quadro das encomendas à indústria não se deteriorou mais nos últimos meses e que as exportações de bens cresceram de forma notável. Além disso, as expectativas de empresas industriais melhoraram nos últimos meses de 2019, como apontado pelo instituto Ifo, ressalta a instituição.



Também no documento, o Bundesbank destaca que ainda não há indícios de que a forte expansão do setor de construção alemão esteja chegando ao fim.