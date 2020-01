Brasil anuncia acordo de cooperação técnica com Alemanha no setor agrícola

Brasil e Alemanha assinaram neste sábado, 18, em Berlim, um acordo de cooperação técnica no setor agrícola. O entendimento, que prevê intercâmbio de informações, visitas técnicas e publicação de material conjunto em áreas como bioeconomia e financiamento rural, terá duração de três anos, prorrogáveis.



A assinatura ocorreu durante o Fórum Global da Alimentação e da Agricultura (GFFA), que ocorreu na Alemanha, pelas ministras da agricultura brasileira, Tereza Cristina, e alemã, Julia Klöckner. Em nota, o ministério brasileiro informou que um grupo formado por representantes dos dois países e de setores do agro brasileiro e alemão vai traçar um plano de trabalho e coordenar a execução.



"O acordo prevê cooperação técnica, intercâmbio de informações (seminários, feiras, cursos), visitas técnicas e publicação de material conjunto em diversos setores da agricultura, como bioeconomia, gestão sustentável (solo e água), cadeias agroalimentares sustentáveis, financiamento rural, política agrícola e conectividade", apontou o Ministério da Agricultura.



Da Alemanha, a ministra brasileira segue para a Itália, onde terá encontro bilateral com o ministério local e, depois, para a Índia, onde deve se integrar à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.