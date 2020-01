Petrobras inicia fase não vinculante para venda de remanescente na TAG

A Petrobras iniciou a fase não vinculante do processo de venda da sua participação de 10% no capital da Transportadora Associada de Gás (TAG). Os interessados vão receber um documento com mais informações sobre como realizar a proposta.



A Engie, juntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec, detém 90% de participação na TAG, adquirida da Petrobras em junho de 2019.