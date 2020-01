Com crise no INSS, Dataprev será vendido

Agência da Previdência Social: Dataprev processa R$ 555 bilhões em benefícios do INSS por ano (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil %u2013 20/5/11)















O Dataprev, empresa pública responsável pela gestão de sistemas de políticas sociais do Estado brasileiro, incluindo dados do INSS, foi incluído no programa de privatizações do governo federal, por meio de decreto publicado ontem pelo governo. A medida causou surpresa num momento de crise do INSS e da promessa do Palácio do Planalto de reduzir a filas de 1,3 milhão de processos que aguardam análise da Previdência Social. Foi anunciada a contratação de cerca de 7 mil militares da reserva para assumir o serviço no instituto.





O anúncio da inclusão do Dataprev no rol de empresas a ser privatizadas foi mal recebido no governo. A avaliação é de que o momento foi péssimo, dada a demora da empresa em entregar a atualização dos sistemas do INSS após a reforma da Previdência e no momento que o governo busca soluções para reduzir a enorme fila de espera.





Segundo o Dataprev, não há correlação entre o programa de fechamento das unidades do sistema, num processo de enxugamento anunciado no início do mês passado, e o trabalho de atualização dos sistemas. “Todo o processamento dos dados previdenciários ocorre nos estados com unidades de desenvolvimento e Data Centers (Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo), com suas atividades totalmente preservadas”. O órgão disse que as filiais que serão fechadas até o fim de fevereiro funcionam apenas como núcleos de atendimento ao usuário e atividades administrativas.





O Dataprev processa R$ 555 bilhões em benefícios do INSS por ano, 8% do Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do país). Em 2018, a empresa faturou R$ 1,5 bilhão e teve lucro de R$ 150 milhões. Para 2019, o faturamento projetado é de R$ 1,6 bilhão e lucro de R$ 170 milhões – 98% da receita são oriundos do processamento da folha do INSS.





Em dezembro, quando submeteu ao presidente a sugestão de incluir o Dataprev no Programa Nacional de Desestatização (PND), o conselho do Programa de Parcerias para Investimentos (PPI) afirmou que a decisão leva em conta: “a necessidade de reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público”; e “a necessidade de permitir que a Administração Pública Federal concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais”, entre outros argumentos.





O Dataprev é uma empresa pública que fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Com sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo Brasil, tem unidades de desenvolvimento de sistemas em cinco estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e três data centers, localizados no Distrito Federal,

Rio de Janeiro e em São Paulo





A empresa processa o pagamento mensal de cerca de 35 milhões de benefícios previdenciários e é responsável pelo sistema on-line que faz a liberação de seguro-desemprego. O Dataprev também processa as informações previdenciárias da Receita Federal e responde pelas funcionalidades dos programas que rodam nas estações de trabalho da rede de atendimento das agências da Previdência Social aos postos do Sistema Nacional do Emprego (Sine).









Mais 11 meses de fila





O secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, disse, ontem, que a fila de pedidos de benefícios do INSS foi gerada pela reforma da Previdência e que será resolvida até o fim do ano. Segundo ele, a digitalização dos serviços facilitou a requisição dos benefícios, mas falta informatizar processos internos para acelerar a concessão.





“Em 2019, a digitalização dos serviços prestados para cidadão foi da porta para fora, para o atendimento. Em 2020, nosso foco é melhorar processos internos”, afirmou.





Uebel rebateu as críticas de que faltam servidores no INSS e de que seriam necessários novos concursos. “Fazer concurso público hoje é vincular pessoas à administração pública por 60 anos. A demanda maior por aposentadorias foi por conta da reforma da Previdência, é uma coisa que não vai se repetir”, sustentou.





O secretário-adjunto de Desburocratização, Gleisson Rubin, afirmou que o INSS foi o órgão que recebeu maior autorização para concursos na última década, quando foram contratados 8.900 servidores.





“O INSS não foi negligenciado em concursos. Foi suficiente? Provavelmente não, mas o país tinha condição fiscal de fazer mais do que isso?”, questionou Rubin.









