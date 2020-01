Governo criará secretaria na casa Civil para se debruçar sobre a OCDE, diz Onyx

O governo irá criar uma secretaria dentro do Ministério da Casa Civil para tratar da entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), anunciou nesta quinta-feira, 16, o ministro Onyx Lorenzoni.



Segundo a Casa Civil, a nova pasta se chamará Secretaria Especial para a Acessão à OCDE. O ministro Onyx disse que Marcelo Gomes, técnico com origem no Tribunal de Contas da União (TCU), comandará a nova secretaria. Onyx reuniu-se nesta quinta, 16, com o Encarregado de Negócios Interino da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, William Popp.



Onyx disse que o Brasil já aderiu a 81 dos 254 instrumentos legais para o acesso à OCDE. Outros dois não se aplicariam ao Brasil. "É importante a gente ter claro que este é um processo que leva, em média, cerca de três anos", disse Onyx ao deixar a reunião na Embaixada dos EUA.



Segundo o ministro, a função da nova secretaria será melhorar a relação com organismos internacionais e países membros da OCDE. "Buscar cada um dos passos de acreditação, para que o Brasil, no mais curto espaço de tempo, possa ser membro deste time, que é o time que vence no mundo".



O presidente Jair Bolsonaro disse na quarta-feira, 15, que a intenção dos Estados Unidos de priorizar a entrada do Brasil na OCDE "é uma notícia bem-vinda". "A gente vinha trabalhando há meses, de forma reservada", afirmou. "São mais de 100 requisitos, estamos bastante adiantados, na frente da Argentina", disse Bolsonaro.