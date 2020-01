China cede e comprará mais

Liu He, vice-primeiro-ministro chinês, com Trump na Casa Branca: segunda fase das negociações envolverá subsídios às estatais (foto: SAUL LOEB/AFP)















Após quase dois anos de conflito, Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, assinaram ontem uma trégua que gera alívio no mundo todo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump – alvo de julgamento político que pode lhe custar o cargo –, celebrou a assinatura do que chamou de acordo "transcendental". Ele leu um comunicado do presidente chinês Xi Jinping, que descreveu o desfecho como "bom para a China, os EUA e o mundo inteiro".





A China concordou em pagar US$ 200 bilhões adicionais em produtos americanos em dois anos, segundo o acordo assinado. Contudo, as tarifas sobre bilhões de dólares em produtos importados da China continuarão em vigor – deixando a conta a ser paga para os consumidores e empresas americanos.





Chamado de "fase um", o acordo inclui o compromisso da China de elevar substancialmente suas compras de produtos americanos, proteger a tecnologia estrangeira e aplicar novos mecanismos de cumprimento das normas comerciais.





Os assuntos mais delicados, entretanto, ficaram para a segunda fase de negociações. Entre eles, estão os enormes subsídios às empresas estatais.





"Hoje damos um passo transcendental que nunca demos antes com a China" e que vai garantir "um comércio limpo e recíproco", disse Trump na cerimônia de assinatura do texto na Casa Branca.





Enquanto Trump falava longa e ininterruptamente, as principais emissoras de TV interromperam a transmissão ao vivo da cerimônia para exibir a apresentação, no Congresso, das acusações contra ele.





O afrouxamento das tensões entre as duas potências animou os mercados nas últimas semanas. Trump assinou o acordo com o principal negociador chinês, Liu He, vice-primeiro-ministro do país.





"As negociações foram duras", disse Trump, mas levaram a um resultado "incrível".





O mandatário americano afirmou que as tarifas impostas aos produtos chineses vão se manter até que a "fase dois" seja concluída. "Estamos deixando as tarifas", disse. "Mas vou concordar em tirar essas tarifas se conseguirmos fazer a segunda fase".





Poucas horas antes da assinatura, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, pressionou Pequim a se manter à mesa de negociações e fazer maiores concessões – entre elas, algumas sobre cibersegurança e acesso de empresas americanas à China para que Washington possa aliviar as tarifas.





"Na fase dois, haverá reduções adicionais", declarou Mnuchin. "Isso dá à China um grande incentivo para voltar à mesa e aceitar assuntos adicionais que ainda não estão resolvidos".





Contudo, elementos do acordo que Washington considera sucessos, efetivamente levam a relação entre superpotências ao mesmo lugar em que estavam quando Trump chegou à Casa Branca em 2017.





"A primeira fase do acordo é, essencialmente, uma trégua comercial, com grandes compras dirigidas pelo Estado como novidade", afirmou em análise a economista MaryMary Lovely do Instituto Peterson de Estudos Econômicos. Ela alertou, contudo, que "continuaremos vendo o impacto disso nos custos mais elevados das empresas e investimentos mais lentos".





Após anunciar o acordo em 13 de dezembro, os Estados Unidos cancelaram uma nova leva de tarifas que entraria em vigor dois dias depois. Além disso, prometeram reduzir à metade a tarifa de 15% a US$ 120 bilhões sobre produtos chineses imposta em 1º de setembro.





AGRICULTURA





Os fazendeiros americanos foram duramente atingidos pela guerra tarifária, a exportação de soja à China, por exemplo, caiu a US$ 3 bilhões, contra mais de US$ 12 bilhões em 2017. O governo deu US$ 28 bilhões em ajudas aos produtores agrícolas nos últimos dois anos.





Mas muitos economistas se perguntam se existe capacidade de cobrir essa demanda. E Lovely tem dúvidas de que pode ser bom depender do mercado chinês. "Também significa que poderia ocorrer uma represália chinesa, moderando a vontade dos fazendeiros de investir para cumprir os elevados objetivos de exportação do pacto", disse.









Em resumo

A China concordou em pagar US$ 200 bilhões adicionais em produtos americanos em dois anos. Esse volume inclui US$ 32 bilhões em produtos agrícolas e marinhos, quase US$ 78 bilhões em bens como aeronaves, maquinário e aço, e US$ 54 bilhões em produtos do setor de energia.