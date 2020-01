Para IBGE, queda em serviços em novembro não indica reversão de trajetória

O recuo de 0,1% no volume de serviços prestados no País em novembro ante outubro interrompe uma sequência de dois meses consecutivos de avanços, período em que acumulou uma alta de 2,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O resultado, porém, não indica qualquer tipo de reversão da trajetória ascendente do setor, "é apenas acomodação", afirmou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.



Para ele, as perdas em algumas atividades devolvem apenas parte de crescimentos anteriores.



"As três atividades que mostraram recuos em novembro vinham de taxas positivas. Transportes acumularam alta de 3,9% entre setembro e outubro, agora tem uma pequena devolução em novembro (-0,7%). Segmento de Informação e comunicação tem essa pequena perda de 0,4%, contra um resultado positivo de 1,7% em outubro. Serviços prestados às famílias teve crescimento acumulado de 2,4% em setembro e outubro, e agora uma devolução parcial (-1,5%)", enumerou Lobo.



No caso dos Transportes, o mau desempenho em novembro ante outubro foi puxado pelo transporte rodoviário de carga, em função da menor produção industrial no período, justificou Lobo.



Em informação e comunicação, houve impactos dos subsetores de desenvolvimento e licenciamento de softwares e de exibição cinematográfica. Nos serviços prestados às famílias, as perdas ocorreram nos hotéis e serviços de buffet.



Apesar dos tropeços nos meses de agosto (-0,1%) e novembro (-0,1%), o setor de serviços acumulou um saldo positivo de 2,9% de julho a novembro de 2019.



"São taxas negativas tão baixas, são só uma acomodação", concluiu Rodrigo Lobo.