'EUA estão cada vez mais em risco com ações da China', diz Pompeo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou nesta segunda-feira, 13, que os Estados Unidos estão "cada vez mais em risco com ações da China", ao se referir a questões de propriedade intelectual e compartilhamento de tecnologia relacionadas ao país asiático.



Segundo ele, empresas chinesas compartilham informações com o setor militar. "Temos que impedir que a China use nossa tecnologia contra nós", disse o secretário, em um evento no Commonwealth Club, na Califórnia. Ele acrescentou que "há sérios riscos para a segurança nacional" no compartilhamento de tecnologia com o país asiático e que o presidente americano, Donald Trump, "está agindo para confrontar a China".



Pompeo declarou que a chamada "fase 1" do acordo comercial sino-americano é um "avanço" e que os EUA precisam fazer com a China cumpra o que prometeu. "Estou convencido de que podemos cooperar com a China", afirmou. O pacto preliminar entre Washington e Pequim deve ser assinado na quarta-feira, 15, em uma cerimônia na Casa Branca.