Máquinas puxam corte de investimentos

Os investimentos na economia brasileira recuaram em novembro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no Produto Interno Bruto, a soma da produção de bens e serviços do país), recuou 1% em relação a outubro.





A queda foi puxada por retração de 4% nos investimentos em máquinas e equipamentos.Por outro lado, houve melhora nos componentes de construção civil, com alta de 0,5% em novembro ante outubro, e nos outros ativos fixos, com elevação de 0,4% no período.





Na comparação com novembro de 2018, o Indicador Ipea de FBCF caiu 1,8%. A construção civil avançou 0,6% e os outros ativos fixos tiveram alta de 3,9%, mas máquinas e equipamentos recuaram 6,7%.





O indicador acumulado em 12 meses teve desaceleração no ritmo de crescimento, passando de um avanço de 2,6% até outubro para 2,1% até novembro. A despeito desse resultado, a expectativa de crescimento da economia em 2020 seguiu em 2,30%, de acordo com o Relatório de Mercado Focus, divulgado ontem pelo Banco Central (BC).





O relatório contém as apostas dos analistas de bancos e corretores. Há quatro semanas, a estimativa de alta era de 2,25%.Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB), de 2,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo nível. Em dezembro, o BC atualizou, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), sua projeção para o PIB em 2020, de alta de 1,8% para elevação de 2,2%.





No Relatório Focus de ontem, a projeção para a produção industrial de 2020 foi reduzida de crescimento de 2,19% para 2,10%. Há um mês, estava em 2,02%. Para 2021, a estimativa de avanço da produção industrial seguiu em 2,50%, igual a quatro semanas antes.





A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 foi de 58,08% para 57,90%. Há um mês, estava em 58%. Para 2021, a projeção foi de 59,20% para 58,30%, ante 59,20 % de um mês atrás.





Juro para cima





A taxa Selic, que remunera os títulos do governo no mercado financeiro e serve de referência para as operações nos bancos e no comércio, deve voltar a subir, nas previsões dos economistas do mercado financeiro. De acordo com o Relatório Focus, do BC, a expectativa deles é que a taxa do juro básico da economia vá, no fim de 2021, de 6,50% para 6,25% ao ano, ante 6,13% de quatro semanas atrás. Em 2022, a projeção seguiria em 6,50%, igual a um mês antes. Para 2022, permaneceu em 6,50%, mesmo percentual de quatro semanas atrás. Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC cortou a Selic em 0,50 ponto porcentual, de 5% para 4,50% ao ano.