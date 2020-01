Gasolina barateia 3% na refinaria

A Petrobras anunciou, ontem, queda do preço da gasolina e do diesel, puxada pela redução das cotações do petróleo no mercado internacional desde a semana passada, com o recuo das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Segundo a Petrobras, o valor da gasolina será reduzido em 3% a partir de hoje nas refinarias da estatal, mesmo percentual aplicado ao diesel.





Só nos próximos dias nas revendas é que será possível observar se o corte na refinaria será, de fato, repassado aos preços para o consumidor nas bombas. Como o mercado é livre, as empresas costumam alegar que os repasses dependem das margens de lucro da distribuição, dos impostos incidentes nos preços e da mistura de biocombustíveis.





O motorista que opta pelo etanol, em lugar da gasolina, tem vantagens em Minas Grais, Mato Grosso e São Paulo, de acordo com pesquisa na semana terminada no último sábado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em Goiás, onde o biocombustível era mais vantajoso até semana passada, a gasolina se tornou mais competitiva.





O etanol encareceu em 20 estados e no Distrito Federal. O preço médio do combustível verde subiu 0,35%, em média, no país. Em Mato Grosso, o álcool combustível hidratado é vendido, em média, por 63% do preço da gasolina, em Minas Gerais, o produto custa 67,96% frente ao preço da gasolina, e em São Paulo a paridade ficou em 69,14%.





Na média dos postos pesquisados no país, a paridade é de 69,88% entre os preços médios de etanol e os da gasolina, também favorável ao biocombustível. A gasolina foi mais vantajosa no Amapá, com a paridade de 95,56% para o preço do etanol.