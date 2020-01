Autoridades britânicas e americanas se reúnem enquanto Johnson decide sobre 5G

Autoridades americanas e britânicas fazem reuniões enquanto o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se prepara para decidir se há um futuro para a gigante de tecnologia chinesa Huawei nas redes 5G do país, segundo o porta-voz do governo britânico James Slack.



"A segurança e a resiliência da rede de telecomunicações do Reino Unido são de suma importância", disse Slack a repórteres. "Temos controles rigorosos sobre como os equipamentos da Huawei estão atualmente implantados no Reino Unido. O governo está realizando uma revisão abrangente para garantir a segurança e a resiliência do 5G no Reino Unido", acrescentou. Ele disse que o governo continuará avaliando a segurança da rede 5G e informará o parlamento quando tomar uma decisão.



O governo dos EUA tem pressionado os aliados europeus a excluirem a Huawei de novas redes móveis 5G, com receio de ciberespionagem por parte da China. Fonte: Associated Press