Serviços aceleram a 0,73% no IPCA com alimentação fora de casa e tarifa aérea

A inflação de serviços passou de 0,20% em novembro para 0,73% em dezembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), informou nesta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O resultado foi inflado pelos aumentos na alimentação fora de casa e nas passagens aéreas, segundo Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.



A taxa de inflação de serviços acumulada em 12 meses passou de 3,39% em novembro para fechar o ano de 2019 em 3,50%. Apesar da aceleração o resultado ficou abaixo da taxa do IPCA de 2019, de 4,31%.



Já os preços de bens e serviços monitorados pelo governo desaceleraram de 0,97% em novembro para 0,35% em dezembro, sob influência da queda na tarifa de energia elétrica.



A taxa de inflação de bens e serviços monitorados pelo governo acumulada em 12 meses passou de 4,24% para 5,54% em dezembro, acima do IPCA de 2019.