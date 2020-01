Passagem aérea e conta de luz aliviam preços ao consumidor em prévia do IGP-M

A redução nos custos das passagens aéreas e da conta de luz ajudou a desacelerar a inflação ao consumidor na primeira prévia de janeiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).



O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) subiu 0,33% no primeiro decêndio de janeiro, após uma alta de 0,59% na mesma leitura de dezembro.



Cinco das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais baixas, com destaque para o grupo Educação, Leitura e Recreação, que passou de alta de 0,67% na primeira prévia de dezembro para uma queda de 0,94% na mesma prévia de janeiro. O item passagem aérea passou de um avanço de 14,47% para um recuo de 9,58% no período.



Os demais decréscimos ocorreram nas taxas dos grupos Alimentação (de 1,24% para 1,03%), Despesas Diversas (de 2,92% para 0,08%), Habitação (de 0,06% para -0,29%) e Comunicação (de 0,34% para 0,13%). Houve influência dos itens: carnes bovinas (de 10,35% para 3,29%), jogo lotérico (de 23,33% para 0,00%), tarifa de eletricidade residencial (de 0,29% para -1,69%) e mensalidade para internet (de 0,58% para 0,00%).



Na direção oposta, houve elevação nas taxas dos grupos Transportes (de 0,42% para 1,12%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,16% para 0,31%) e Vestuário (de 0,23% para 0,46%), sob impacto de itens como gasolina (de 1,30% para 3,29%), artigos de higiene e cuidado pessoal (de -0,23% para 0,27%) e roupas (de 0,01% para 0,51%).