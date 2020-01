INCC/Sinapi sobe 0,22% em dezembro ante alta de 0,11% em novembro, diz IBGE

O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi), divulgado nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 0,22% em dezembro, após uma elevação de 0,11% anotada em novembro. No ano de 2019, o índice acumulado ficou em 4,03%. De acordo com o IBGE, o custo nacional da construção alcançou R$ 1.158,81 por metro quadrado em dezembro, valor acima dos R$ 1.156,31 por metro quadrado registrados em novembro. A parcela dos materiais teve recuo de 0,13%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,59%. No ano de 2019, os materiais subiram 4,54%, enquanto a mão de obra ficou 3,47% mais cara.