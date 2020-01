Dataprev diz que fechamento de filiais não afeta adaptação do INSS à reforma

A Dataprev, empresa de tecnologia responsável pelos sistemas do INSS, informou nesta quinta-feira, 9, em nota, que o fechamento de 20 filiais em Estados não afetará "de nenhuma maneira e sob nenhum aspecto" o trabalho de adaptação dos sistemas à reforma da Previdência aprovada no ano passado.



Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o anúncio do encerramento das atividades e da demissão de 493 funcionários, feito pela empresa na quarta-feira, 8, foi mal recebido no governo.



A avaliação é de que o "timing" foi péssimo, dada a demora na entrega pela Dataprev da atualização nos sistemas do INSS após a reforma.



A empresa disse ainda ter equipe de desenvolvedores "exclusiva e dedicada a implantar as adequações necessárias" e que "a complexidade das alterações demanda cuidado redobrado de todos os envolvidos no processo, para que se garanta segurança na concessão dos benefícios aos cidadãos e sejam alcançados os resultados projetados pelo governo".



Segundo a Dataprev, não há correlação entre o fechamento das unidades e o trabalho de atualização. "Todo o processamento dos dados previdenciários ocorre nos Estados com Unidades de Desenvolvimento e Data Centers (Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo), com suas atividades totalmente preservadas."



"Cabe ressaltar que as unidades regionais que serão fechadas até o fim de fevereiro funcionam apenas como núcleos de atendimento ao usuário e atividades administrativas, com baixa produtividade e fora do escopo para o qual foram originalmente criadas, sendo suas atividades integralmente absorvidas pelas demais unidades", disse a Dataprev em nota.