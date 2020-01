Delegação chinesa visita Washington na próxima semana para assinar acordo com EUA

O vice-primeiro-ministro da China Liu He vai viajar para Washington na próxima semana para assinar o acordo comercial de fase 1 com os EUA, informou o Ministério de Comércio chinês nesta quinta-feira.



Uma delegação chinesa, liderada por Liu, visitará a capital americana entre 13 e 15 de janeiro, segundo o porta-voz do ministério, Gao Feng, que falou em coletiva de imprensa semanal.



Equipes de trabalho de ambos os lados têm mantido contato próximo para discutir os detalhes da assinatura do acordo comercial preliminar, disse Gao, sem fornecer mais detalhes.



A China vai aperfeiçoar sua política tarifária para trigo, milho e outros produtos agrícolas com base nas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), o que não irá contrariar o plano de Pequim de ampliar importações de bens agrícolas dos EUA, acrescentou o porta-voz. Fonte: Dow Jones Newswires.