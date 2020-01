Alemanha tem superávit comercial de 18,3 bilhões de euros em novembro

A Alemanha registrou superávit em sua balança comercial de 18,3 bilhões de euros em novembro de 2019, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira pela agência de estatísticas do país, a Destatis.



As exportações alemãs recuaram 2,3% em novembro ante outubro, enquanto as importações tiveram queda mais contida no período, de 0,5%.