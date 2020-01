Procon-SP notifica Magazine Luiza sobre reclamações por cupons de descontos

O Procon-SP notificou nesta quarta-feira, 8, o Magazine Luiza para que a varejista faça esclarecimentos sobre a promoção de cupons de desconto divulgada pelo aplicativo da varejista. Em nota, a entidade diz que muitos consumidores reclamaram, via redes sociais, que não conseguiram utilizar os cupons.



De acordo com o Procon-SP, o Magazine Luiza terá que informar a quantidade de cupons disponibilizados e comprovar a utilização, com identificação do consumidor e do produto. Além disso, o órgão pede que a varejista aponte os produtos que faziam parte da campanha, forma de comercialização e divulgação, extensão geográfica da promoção, mecanismos de controle dos cupons pelos consumidores, e se havia condições preferenciais de participação, além da providências tomadas diante das falhas para concluir a compra.