Minas terá banco chinês para apoiar investimentos

Executivo do grupo asiático foi recebido ontem por Romeu Zema para dar detalhes da nova estratégia (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)



O grupo asiático XCMG (Xuzhou Construction Machinery Gruop) vai abrir em março, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, o primeiro banco destinado a fazer operações no setor industrial fora da China. Com capital inicial de R$ 100 milhões, o objetivo da nova instituição financeira é apoiar empresas fornecedoras de insumos e material para a fábrica do conglomerado na região, além de estimular negócios de empresas chinesas de vários segmentos da economia no Brasil e na América Latina. Ontem, o governador Romeu Zema (Novo) recebeu representantes do banco chinês na Cidade Administrativa e comemorou a possibilidade de ampliação do parque fabril do grupo no estado.





A empresa, que produz máquinas para a construção pesada (escavadeiras, guindastes, motoniveladoras e perfuratrizes) e para a agricultura, inaugurou seu parque industrial em Pouso Alegre em 2014. O grupo espera agora incentivar o surgimento de fornecedores chineses na região para atender demandas de sua fábrica, formando um cinturão industrial na região. “O banco XCMG será um ponto de conexão entre China e Brasil, promovendo integração econômica e ajudando o capital chinês a desembarcar em território brasileiro”, afirmou Wang Ming, CEO do grupo.





De acordo com o vice-presidente do banco XCMG, Roberto Carlos Pontes, o público-alvo da instituição, no primeiro momento, serão os clientes e fornecedores da indústria; depois serão ofertados produtos para outras empresas chinesas já presentes no Brasil e também para empresas brasileiras. Abrir o banco em Minas foi decisão estratégica.





“Ter um banco vinculado à indústria traz vantagens importantes e o modelo vem sendo usado por nossos concorrentes no Brasil. Teremos um atendimento mais qualificado, oferecendo produtos específicos para o segmento que conhecemos. Também conseguiremos uma agilidade operacional, além de um financiamento mais competitivo, com melhores taxas e custos”, explicou Pontes.





O governador Romeu Zema comemorou a decisão do grupo para impulsionar seus negócios no país e falou sobre a importância de atrair, para o estado, novos investimentos. “Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance será feito para que vocês invistam mais e que inúmeros fornecedores venham se instalar em Minas Gerais”, afirmou.





Regulamentação



A autorização para a abertura do banco foi concedida em outubro de 2019 pelo Banco Central, após análise dos requisitos de regulamentação e participação de recursos estrangeiros no capital nacional.





Até o ano passado, a entrada de estrangeiros no capital de instituições financeiras dependia de decreto do próprio presidente da República. Um decreto publicado em setembro pelo governo federal deu poderes para que o Banco Central autorize a entrada de capital de outros países no Brasil. O diretor do grupo na América Latina, Wang Yansong, diz que a abertura comercial no país deve acirrar a competitividade internacional.



Raio-X do gigante





Fundado em 1943, a XCMG é o maior grupo de empresas da indústria de maquinário para construção da China e o quinto maior conglomerado do mundo no setor





A empresa atua no Brasil desde 2004





Em 2014, inaugurou o parque industrial de Pouso Alegre, primeira unidade do grupo com operações fora do continente asiático





Capacidade de produção é de 7 mil máquinas por ano





Faturamento em 2019 no Brasil foi de R$ 500 milhões





Receita global da companhia alcançou US$ 30 bilhões no ano passado