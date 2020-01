Déficit comercial dos EUA cai em novembro ao menor nível em 3 anos

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu 8,2% em novembro de 2019 ante o mês anterior, a US$ 43,09 bilhões, atingindo o menor nível em três anos, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio americano. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit comercial um pouco maior em novembro, de US$ 43,60 bilhões.



O saldo negativo da balança de outubro foi revisado para baixo, de US$ 47,20 bilhões para US$ 46,94 bilhões.



As exportações dos EUA subiram 0,7% na comparação mensal de novembro, a US$ 208,63 bilhões, enquanto as importações caíram 1% no mesmo período, a US$ 251,72 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.