Energia solar livre de taxa

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou ontem discordar de taxação sobre a energia solar. “Está uma comoção nacional sobretaxar energia solar. Resolvi ontem a questão. A decisão é minha. Nenhum ministro, nenhum secretário, ninguém mais fala no assunto”, afirmou. Bolsonaro, dizendo que a posição do governo “é tarifa zero”. Ele afirmou que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), concordam com essa política.





Maia se comprometeu a colocar em votação, em regime de urgência, projeto de lei para zerar taxa sobre energia solar, disse Bolsonaro. “Talvez nem precise de nada, a própria Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) se conscientiza de que essa fonte de energia tem que ser estimulada pelo governo, não grupos lobistas que trabalham na questão de transmissão de energia trabalharem dentro da Aneel para taxar”, disse o presidente.





Bolsonaro já havia condenado a taxação em vídeo publicado no domingo nas redes sociais. Ontem, também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou contrariamente sobre a criação de uma taxa incidente no compartilhamento de energia solar produzida por usuários individuais com a rede local — a chamada geração distribuída. A Aneel anunciou a intenção de apresentar essa proposta neste ano.





De acordo com a Agência Senado, Davi Alcolumbre publicou sua declaração em uma rede social, após o comentário do presidente da República. Bolsonaro afirmou também ter combinado com o Congresso reagir à proposta da Aneel, que ainda não está formalizada. O presidente do Senado confirmou esse diálogo.





“Conversei ontem (no domingo) com o presidente da República e reafirmei que sou contra a criação de novos impostos aos brasileiros. Sou contra a taxação da energia solar, setor importante da energia limpa, que está em potencial crescimento”, afirmou Alcolumbre.





Embora diga reconhecer que a Aneel é uma agência estatal autônoma, Bolsonaro frisou que a posição contrária do governo já está decidida. “No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar, e ponto final. Ninguém fala sobre essa questão no governo a não ser eu. Não me interessam pareceres de secretários, seja quem for. Nós do governo não discutiremos mais esse assunto”, disse.





Proibição





A intenção é que o Congresso discuta já no início do ano legislativo uma proibição expressa de qualquer tipo de taxa sobre a geração distribuída. A criação de tributos no país depende do Legislativo. A discussão conduzida pela Aneel é feita em torno de uma taxa a ser cobrada apenas dos usuários com estrutura para geração própria de energia solar. Ela incidiria sobre o compartilhamento de energia excedente com a rede de distribuição.





Esse compartilhamento, hoje, gera créditos para o usuário, que pode usá-los para fazer abatimentos na sua conta de luz. Há também incentivos tarifários para quem quiser aderir ao sistema de geração compartilhada. Série de consultas públicas a respeito do assunto foi iniciada pela Aneel no ano passado. De acordo com análise de impacto regulatório publicada pela agência em 2018, antes das consultas, os créditos e incentivos para a geração distribuída transferem mais custos de manutenção da rede para os demais usuários.





Petrobras





O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), comunicou à Petrobras que já convidou as instituições financeiras que atuarão como intermediárias em uma possível oferta pública das ações da estatal que estão sob titularidade do banco. A informação foi divulgada em um comunicado publicado ontem pela petroleira.





O banco de fomento convidou para intermediar a possível operação nove instituições bancárias. Na nota, a Petrobras informa que a possível venda se dará com esforços amplos de distribuição no Brasil e no exterior. Contudo, a data e o ritmo com que as participações acionárias serão vendidas não podem ser antecipados.

















Inflação mais alta





Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo (IPCA) – o índice oficial de preços – em 2019 e 2020. O Relatório de Mercado Focus, do Banco Central, divulgado ontem, mostra que a variação projetada para o IPCA no ano passado acelerou de 4,04% para 4,13%. Há um mês, estava em 3,84%. A estimativa para o indicador em 2020 cedeu de 3,61% para 3,60%. Quatro semanas atrás, estava em 3,60%. As apostas dos economistas para a inflação estão abaixo do centro da meta de 2019, de 4,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual (índice de 2,75% a 5,75%). Para 2020, a meta é de 4%, com margem de 1,5 ponto (de 2,50% a 5,50%).