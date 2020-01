PMI de serviços chinês recua a 52,5 em dezembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 53,5 em novembro - quando atingiu o maior nível em sete meses - para 52,5 em dezembro, segundo pesquisa da IHS Market em parceria com a Caixin Media.



O PMI composto chinês, que abrange serviços e o setor industrial, caiu de 53,2 em novembro - máxima em 21 meses - para 52,6 em dezembro.



Apesar das quedas, as leituras acima de 50 indicam que houve expansão da atividade em dezembro, ainda que em ritmo mais fraco do que nos mês anterior.