Natura espera concluir aquisição da Avon nesta sexta-feira e anuncia nova diretoria

(foto: Divulgação/Natura )

&Co espera consumar nesta sexta-feira, 3, a aquisição daProducts, sujeita às aprovações societárias. A holding divulga a nova diretoria para esta nova etapa.

Fundada em 1969, a Natura é líder do mercado de comésticos no Brasil, avaliada atualmente em cerca de. Já a Avon, norte-americana com 130 anos de existência, foi avaliada na compra pela concorrente em. Agora, a companhia combinada deve ter o valor de

O principal executivo do grupo será Roberto Marques, atual presidente-executivo do conselho de administração. Ele está no conselho a Natura Cosméticos S.A. nos últimos quatro anos. Segundo comunicado, Marques "continuará a liderar um diverso e experiente Comitê Operacional do Grupo". O empresário foi responsável pela compra da rede de lojas The Body Shop em 2017 e agora vai comandar a integração com a Avon.

Os negócios foram organizados em quatro unidades operacionais: Natura &Co América Latina, Avon (excluindo América Latina), The Body Shop e Aesop. A primeira unidade compreende Natura, Avon, The Body Shop na América Latina e Aesop no Brasil. O CEO será João Paulo Ferreira, antes CEO da Natura.



Já a segunda refere-se à Avon para Europa, África, Oriente Médio e Ásia. "No futuro, será também responsável pela expansão internacional da marca Natura, fora da América Latina", diz o comunicado. Para esta operação foi escolhida Angela Cretu. A nova CEO da Avon estava responsável por Europa Central.



Por sua vez, David Boynton permanece como CEO da The Body Shop, bem como Michael OKeeffe, CEO e um dos fundadores de Aesop.



"A total implementação da estrutura da administração proposta está sujeita à aprovação das alterações sobre o estatuto social da Natura &Co a serem submetidas aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada após a consumação da incorporação da Avon", conclui o fato relevante.

Cotação

Em meio a uma baixa generalizada no mercado financeiro como consequência do ataque dos EUA que matou o general iranino Qassem Soleimani, as ações da Natura foram uma das poucas que sofreram alta nesta sexta-feira. Enquanto o índice Ibovespa estava em baixa de 0,47%, os papéis da empresa subiam 1,67%.

Autoridades concorrenciais deram aval à Natura para comprar a Avon em 19 de dezembro. Na época, a estimativa para a conclusão da operação era para esta sexta-feira. A aquisição foi anunciada em maio de 2019, em uma negociação realizada através de troca de ações.