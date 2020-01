Natura &Co anuncia diretoria para após conclusão da aquisição da Avon

A Natura &Co; espera consumar nesta sexta-feira, 3, a aquisição da Avon Products, sujeita às aprovações societárias. A holding divulga a nova diretoria para esta nova etapa.



O principal executivo do grupo será Roberto Marques, atual presidente executivo do conselho de administração. Ele está no conselho a Natura Cosméticos S.A. nos últimos quatro anos. Segundo comunicado, Marques "continuará a liderar um diverso e experiente Comitê Operacional do Grupo".



Os negócios foram organizados em quatro unidades operacionais: Natura &Co; América Latina, Avon (excluindo América Latina), The Body Shop e Aesop.



A primeira unidade compreende Natura, Avon, The Body Shop na América Latina e Aesop no Brasil. O CEO será João Paulo Ferreira, antes CEO da Natura.



Já a segunda refere-se à Avon para Europa, África, Oriente Médio e Ásia. "No futuro, será também responsável pela expansão internacional da marca Natura, fora da América Latina", diz o comunicado. Para esta operação foi escolhida Angela Cretu. A nova CEO da Avon estava responsável por Europa Central.



Por sua vez, David Boynton permanece como CEO da The Body Shop, bem como Michael OKeeffe, CEO e um dos fundadores de Aesop.



"A total implementação da estrutura da administração proposta está sujeita à aprovação das alterações sobre o estatuto social da Natura &Co; a serem submetidas aos acionistas em

Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada após a consumação da incorporação da Avon", conclui o fato relevante.