IPC-S desacelera em 3 das 7 capitais avaliadas na 4ª quadrissemana de dezembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em três das sete capitais analisadas da terceira quadrissemana de dezembro para o fechamento do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (3). No período, o índice geral mostrou alívio de 0,86% para 0,77%.



Por cidades, o decréscimo nas taxas de variação foi observado em Brasília (1,16% para 0,82%), Belo Horizonte (0,64% para 0,55%) e São Paulo (1,17% para 0,90%). Em contrapartida, registraram avanço no período as seguintes capitais: Salvador (0,64% para 0,78%), Recife (0,39% para 0,42%), Rio de Janeiro (0,98% para 0,99%), e Porto Alegre (0,51% para 0,53%).