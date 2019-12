Camex zera tarifa de importação de célula solar para painéis fotovoltaicos

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) resolveu zerar a alíquota do Imposto de Importação de células solares, dispositivos usados em painéis fotovoltaicos que convertem luz solar em energia elétrica. A retirada da cobrança da tarifa desses produtos vai vigorar até 31 de dezembro de 2021. A decisão consta de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) que inclui as células solares na Lista de Exceções de Bens de Informática e de Telecomunicações (Lebit).