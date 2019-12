Camex reduz para 2% tarifa de importação de mais de 350 tipos de autopeças

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) divulgou nesta terça-feira, 31, no Diário Oficial da União (DOU) duas resoluções do colegiado que tratam do Regime de Autopeças Não Produzidas. A primeira faz ajustes em outras resoluções que regulam o tema e a segunda inclui mais de 350 ex-tarifários na lista de itens sem produção nacional. Com a decisão, as autopeças inseridas na relação terão as alíquotas do Imposto de Importação reduzidas de 18%, 16%, 14% ou 12% para 2%. A taxa reduzida entra em vigor em 2 de janeiro de 2020.