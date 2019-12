Pedidos de auxílio-desemprego caem 13 mil na semana nos EUA

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuaram 13 mil na semana encerrada no dia 21 de dezembro, para o patamar sazonalmente ajustado de 222 mil, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 220 mil.



As solicitações da semana anterior foram revisadas em alta de 1 mil, para 235 mil. Os números continuam a mostrar um quadro saudável no mercado de trabalho americano, mas tendem a ser voláteis na semana, especialmente em dezembro e janeiro.



A média móvel das últimas quatro semanas, calculada para suavizar a volatilidade do dado, subiu 2.250, a 228 mil na semana passada. A média móvel das últimas quatro semanas tem ficado perto da mínima em 50 anos na maior parte do ano atual.



Os pedidos continuados de seguro-desemprego, daqueles que estão sem trabalho há mais de uma semana, recuaram 6 mil, a 1,72 milhão, na semana encerrada no dia 14. Esse número sai com uma semana de atraso. Fonte: Dow Jones Newswires.