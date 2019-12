Aprovado orçamento-programa 2020 da Embratur

O Conselho Deliberativo da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur - aprovou o orçamento-programa 2020 da agência. Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 24, a receita total prevista para o próximo ano para a Embratur é de R$ 649,175 milhões.



O conselho também aprovou o Estatuto da Embratur, conforme resolução também publicada hoje, e o manual de licitações e contratos da Embratur.



A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo foi instituída no último dia 12, como serviço social autônomo, o que reestruturou a Embratur.