Projeção para superávit comercial de 2019 sobe para US$ 43,25 bi no Focus do BC

Governo encaminha ao Congresso projeto de lei complementar de resolução bancária

Previsão de alta dos preços administrados passa de 5,11% para 5,18% no Focus

Estimativa para câmbio no fim de 2019 cai de R$ 4,15 para R$ 4,10 no Focus do BC

Previc encerra intervenção no Postalis

Previsão do IPCA de 2019 sobe de 3,86% para 3,98% no Focus do BC

Corte em tarifa de importação da China inclui suco de laranja e avocado

Projeção de alta do PIB de 2019 passa de 1,12% para 1,16% no Focus do BC

Eletronuclear recebe autorização para operar unidade da CNAAA por 5 anos

Expectativa para a Selic no fim de 2020 permanece em 4,50% ao ano no Focus do BC

Grupo sul-africano compra torres de celular por R$ 2,5 bi

Correção: China cortará tarifas de importação sobre vários produtos em janeiro

Busca por ações supera renda fixa em comparador de aplicação

Fundos imobiliários batem recordes, mas altas podem ser menores agora

China cortará tarifas sobre vários produtos dos EUA por acordo fase 1

Executivo de marca famosa aposta em algoritmos para impulsionar vendas

Embrapa inova para substituir transgênicos

Grupo sul-africano compra torres de celular por R$ 2,5 bi

Ceagesp recebe 20 mil caminhões por dia às vésperas do Natal