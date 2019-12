Compras de última hora lotam o Centro de BH

No Shopping Oiapoque, clientes disputaram espaço entre os boxes. Estacionamento, climatização e até aplicativo tipo Waze atraem a freguesia para o estabelecimento comercial (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Os consumidores de Belo Horizonte lotaram ontem a Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena, shoppings populares e o Mercado Central, na Região Central da cidade, confirmando a tradição de deixar as compras de fim de ano para as vésperas do Natal, o que promete confirmar a data como a melhor do ano para os comerciantes. A leve melhora nos índices de desemprego, os melhores prazos de parcelamento, juros mais baixos, liberação de R$ 42 bilhões do FGTS e pagamento do 13º salário estão impulsionando as vendas. O movimento, que promete se repetir hoje e amanhã, com o comércio funcionando em horário ampliado hoje, revela os consumidores mais cautelosos, em busca de produtos nos pontos mais populares.





Dono de uma barraca de calçados na Feira de Artes, Artesanato e Produtos de Variedades de BH, a popular Feira Hippie, Márcio Antônio Silva afirmou que o movimento de clientes está maior este ano em relação a 2018 na feira que ocorre aos domingos na Avenida Afonso Pena. “Está bom. Pelo que vejo aí, no geral, o pessoal está mais sorridente. Está melhor que no ano passado, melhorou bastante, uns 50%, 60% de aumento. Deu um up legal, isso é ótimo para a gente que está aqui todo domingo”, relatou o comerciante, que está na feira há 30 anos.





Já Paulo Henrique Rodrigues de Almeida, que vende pulseiras na feirinha, viu de outra maneira. "De um ano para outro, acho difícil comparar. Em relação à venda, ainda não acho que está melhor do que ano passado, já o movimento sim”. Vendedor de bijuterias na Feira Hippie há 34 anos, Geraldo Rezende alertou para a diferença quando observado outros anos. “O movimento melhorou sim, comparando com o ano passado, mas isso aqui não vai chegar ao que era há uns 10 anos. A feira, infelizmente, acho que é fim de carreira. Ainda bem que já estou aposentando”, ponderou.





Ciente do movimento mais intenso nesta época do ano, a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou os horários para as compras de Natal. Nos dias 1º, 8, 15 e 22 de dezembro, as vendas ocorreram até as 15 horas na Feira de Artesanato. O horário convencional de funcionamento é das 8h às 14h. De acordo com dados da PBH, cerca de 60 mil pessoas frequentam as barracas da Feira Hippie a cada domingo. Com as festas de fim de ano, ainda de acordo com a gestora municipal, o movimento aumenta de 30% a 35%.





Shopping popular Outro ponto tradicional do comércio popular belo-horizontino, o Shopping Oiapoque, também no Centro, teve movimentado intenso ontem. Dono de uma loja de games no maior shopping popular de Minas Gerais, Anderson Cleiton disse que o movimento e as vendas melhoraram, mas, segundo ele, pouco. “A venda e o movimento estão melhores que os do ano passado, uns 20% maior. Mas não é o que já vi, a gente não conseguia andar. Perspectiva para o ano que vem é aumentar as vendas, vamos ver se o dólar cai um pouco também", projetou o vendedor.





O vendedor de perfumes e cosméticos Digo Silveira Silva, de 31 anos, seguiu a linha do colega de shopping. “Atacado está vendendo mais que varejo. Este ano estou vendo que o movimento em si está um pouco melhor, e estamos vendendo bem também. O shopping está mais cheio este ano, muito por causa de estacionamento, imagino”.



Com funcionamento em horário ampliado, a Feira Hippie foi opção de compra para milhares de pessoas no domingo de sol (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



O proprietário do shopping, Mário Valadares, afirmou ontem que o centro comercial se planejou para a época mais aguardada pelo comércio. Segundo ele, uma série de ações fez com que o movimento esteja maior. “O movimento está muito bom, todos os boxes estão cheios. Mas ainda não podemos falar de número exato de clientes, mas sim em termos de fluxo, perspectiva. Dá uma média de 40 mil a 60 mil pessoas por dia no shopping, maior que 2018. Nos últimos anos, fizemos algumas melhorias, como estacionamento, climatização, e até um aplicativo que foi lançado este ano já pensando este período de compras. É tipo um Waze para dentro do shopping. Além disso, temos 20 ‘posso ajudar’ a todo instante que ajudam os clientes. Está sendo um bom momento”, disse.





Mercado Central

No Mercado Central, fluxo de pessoas é intenso, mas lojistas ainda mostram cautela ao falar de números de vendas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





É a opinião de Edinei José de Souza, dono de uma loja de queijos e derivados. “A venda para mim está boa, mas o pessoal está falando que ainda não atingiu o esperado. Movimentado está muito, mas acho que falar em vendas ainda é cedo, pois todo o restante do ano é bom para a gente, como o ano novo também”.





















Outro ponto de tradicional movimento da capital mineira, o Mercado Central, no Centro de BH, também esteve tomado de clientes e visitantes ontem. Bares e restaurantes cheios, lojas movimentadas e corredores com pouco espaço para se caminhar, parecido com o fluxo da Feira Hippie e do Oiapoque. Sobre o comércio, entretanto, ainda é cedo para traçar algum panorama.