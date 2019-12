SPA: previsão é fechar 2020 com movimentação de 135 milhões de toneladas

A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), agora chamada de Santos Port Authority (SPA), espera apresentar uma movimentação de carga de 135 milhões de toneladas em 2020, crescimento de 1,5% na comparação com o projetado para o encerramento de 2019. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, 20, pelo presidente da SPA, Casemiro Tércio Carvalho, em coletiva de imprensa, em Santos.



Carvalho apontou que, para 2019, a estimativa é fechar com movimentação de 133 milhões de toneladas, estável na comparação com 2018. "Considerando que a economia não retomou, está razoável", apontou.



No acumulado do ano até novembro, a movimentação de carga está 1,5 milhão de toneladas acima do registrado em igual período do ano anterior (+1,21%), do apontou a SPA.