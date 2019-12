Alcolumbre diz ser possível criar fundo de compensação em reforma tributária

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta sexta-feira, 20, ser possível a criação de um fundo de compensação dentro da reforma tributária. "Há muitas receitas extraordinárias que o Brasil vai ter. Pode-se criar um fundo de compensação dentro da reforma tributária", disse.



Sobre os trabalhos da comissão mista anunciada para discutir um texto de consenso, Alcolumbre afirmou que o governo federal ficou de encaminhar suas sugestões para serem incorporadas pelo grupo e que, dessa maneira, o envio não seria no formato de "fases" pensado pelo Ministério da Economia.



O senador não especificou se o Executivo planeja traçar essa estratégia de fases por fora da comissão.



"Então não teremos uma fase, digamos assim. Teremos a incorporação das sugestões feitas pelo governo para essa comissão", disse o presidente do Senado, para quem não há como uma reforma tributária caminhar no Congresso sem a participação do governo.