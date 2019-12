Jogos de azar sobem 36,99% e geram o segundo maior impacto no IPCA-15

O reajuste nos jogos de loteria teve o segundo maior impacto sobre a inflação de dezembro medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Os jogos de azar aumentaram 36,99%, segundo maior impacto individual no mês, o equivalente a uma contribuição de 0,16 ponto porcentual, atrás apenas das carnes.



O avanço fez o grupo Despesas Pessoais ter uma elevação de 1,74% em dezembro, uma influência de 0,19 ponto porcentual para a taxa de 1,05% do IPCA-15 do mês.



Na direção oposta, o grupo Artigos de Residência teve redução de 0,84% em dezembro, influenciada pelo recuo nos preços dos itens de TV, som e informática (-2,09%) e mobiliário (-1,16%).