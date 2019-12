IGB Eletrônica: Justiça do Amazonas homologa Plano de Recuperação Judicial

A 12ª Vara Cível da Comarca de Manaus, no Amazonas, homologou nesta quinta-feira, 19, o Plano de Recuperação Judicial da IGB Eletrônica, que foi aprovado pelos credores em assembleia realizada no último dia 11. Foi concedida a recuperação para a própria IGB e para a Empresa Brasileira de Tecnologia e Digital (EBTD), ambas integrantes do Grupo Gradiente.



Entre os credores, o plano foi aprovado pela maioria em todas as classes, exceto na II, em que foi aprovado por valor, mas no critério "por cabeça", teve aprovação de metade dos votantes. Essa situação foi reconhecida pelo juízo e solucionada com base no princípio da preservação da empresa, segundo informa a IGB em Fato Relevante.