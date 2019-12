Parlamento não pode ter ambiente de guerra civil entre entes federados, diz Maia

Confiança do comércio cresce 1,6% em dezembro ante novembro, diz CNC

Confiança do comércio cresce 1,6% em dezembro ante novembro, diz CNC

Bolsonaro diz que 'todas as cartas estão na mesa', mas que CPMF está 'demonizada'

Bolsonaro diz que 'todas as cartas estão na mesa', mas que CPMF está 'demonizada'

Relatório do BC repete que processo de recuperação da economia ganhou tração

Relatório do BC repete que processo de recuperação da economia ganhou tração

No RTI, BC eleva projeção para PIB de 2019 de 0,9% para 1,2%

No RTI, BC eleva projeção para PIB de 2019 de 0,9% para 1,2%

Dólar considerado no RTI em projeções de câmbio constante é de R$ 4,20

Dólar considerado no RTI em projeções de câmbio constante é de R$ 4,20

Rainha Elizabeth II diz que prioridade do governo é entregar o Brexit

Rainha Elizabeth II diz que prioridade do governo é entregar o Brexit