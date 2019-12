CPMF está no radar do governo

A volta de um imposto nos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) ainda é considerada pela equipe econômica do governo, portanto não está descartada, disse ontem o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). No entanto, ele ponderou que essa opção não entrará logo em discussão. Se o Congresso optar por não incluir o imposto na proposta, uma alternativa terá de ser apresentada para compensar a desoneração da folha de salários, afirmou Bezerra, durante entrevista no Senado.





Ao fazer ontem um balanço das realizações do governo na economia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também reconheceu que a CPMF faz parte dos planos dele para assegurar uma grande redução nas contribuições pagas pelos empregadores no país. De acordo com Guedes, a recriação do impopular tributo, batizado de imposto sobre o cheque, atenderia à proposta da equipe econômica de estimular a criação de empregos.





“A CPMF virou um imposto maldito, já desde a campanha. O presidente falou: eu não quero esse troço. E todo mundo. Então, acabou-se. Nós, por outro lado, sempre examinaremos bases amplas. Nós precisamos de bases amplas” — afirmou Guedes. O presidente Jair Bolsonaro disse, na terça-feira, que “todas as alternativas” estão na mesa, em resposta ao questionamento da imprensa sobre uma possível recriação da CPMF. Em seguida, o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, disse que o presidente não comentaria mais o assunto.





Na manhã de ontem, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciaram a criação de uma comissão mista no Congresso para elaborar a reforma tributária. “Não está nada descartado”, afirmou o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. O “grande drama” na proposta, declarou, será definir uma alíquota para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). “Vai voltar a discussão sobre o imposto de transações? Acho que no primeiro momento, não. Todo mundo está desafiado a encontrar uma transição sem esse imposto”, ponderou.





O líder do governo afirmou haver garantias que o país terá um novo sistema tributário até o fim de 2020. O governo enviará sugestões para a comissão mista do Congresso no início de fevereiro e acompanhará o tema ao longo da discussão. Para o senador, a reforma tributária vai impulsionar o crescimento do país no próximo ano. As estimativas chegam a indicar expansão de 2% a 3% do Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do país) em 2020, como observou o senador.





Ainda ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a intenção é que a reforma tributária seja aprovada ainda no primeiro semestre. “A criação da comissão mista é importante para termos um texto logo após carnaval. É importante termos ainda no primeiro semestre um novo sistema tributário”, enfatizou.





Saneamento





Fernando Bezerra disse também que o novo marco legal do saneamento básico deve ser votado pelos senadores até o fim de fevereiro. A proposta foi finalizada pela Câmara nesta semana. “A disposição que eu percebo, pelas lideranças aqui no Senado, é que nós deveremos concluir a votação até o final de fevereiro”, disse Bezerra. “Poderá haver mudanças, ainda é cedo para avaliar.”





O relator da proposta no Senado, disse o líder do governo, será o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), autor do projeto que foi para a Câmara. “Chega com força aqui esse texto da Câmara”, avaliou Bezerra. Ele pontuou que é impossível adiantar se haverá mudanças e se o projeto voltará para as mãos dos deputados depois da votação na casa.





A estratégia da Câmara em dar a palavra final no projeto do saneamento, de acordo com Bezerra, foi feita para defender que os municípios tenham a opção de aderir ou não aos blocos regionais formados para realizar as licitações do setor. No Senado, lembrou Bezerra, os parlamentares são mais próximos aos governadores.

PEC que reduz salários fica para fim de março





O governo espera aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial até o fim de março no Senado. A proposta prevê gatilhos como a redução de salários e jornada de trabalho em 25% quando a União descumprir a regra de ouro – que proíbe o governo de contratar dívida para bancar despesas correntes, como salários e benefícios – e quando estados e municípios gastarem 95% da receita arrecadada.





Dentro do pacote do ministro da Economia, Paulo Guedes, a PEC Emergencial é a mais polêmica no Congresso. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou que a PEC da desvinculação dos fundos será votada no plenário da Casa em fevereiro, logo na volta do recesso. Já a PEC do pacto federativo, no calendário desenhado pelo parlamentar, ficará para abril.





A estratégia de garantir reserva de R$ 1,5 bilhão no Orçamento para bancar o programa Verde Amarelo será suficiente no primeiro ano, como disse o líder do governo no Senado. Diante da rejeição pela taxação do seguro-desemprego, como propôs o Palácio do Planalto, a alternativa foi apresentada pelo próprio governo. “Depois, para os exercícios seguintes, vai ter que se trabalhar para identificar outras fontes”, afirmou.