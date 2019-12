Guedes diz que PIB crescerá pelo menos 2% em 2020

''A primeira torre que derrubamos foi a da Previdência Social, que era uma fábrica de privilégios insustentáveis'' - Paulo Guedes, ministro da Economia (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)



Brasília – A economia crescerá pelo menos 2% em 2020, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em entrevista coletiva para fazer o balanço de fim de ano da pasta, o ministro se disse otimista com a evolução da economia e afirmou que as reformas estruturais para reduzir os gastos públicos estão começando a dar frutos. “O PIB (Produto Interno Bruto) crescerá no mínimo 2% ano que vem. Essa é uma estimativa conservadora da nossa parte. Acreditamos que a economia crescerá pelo menos o dobro deste ano. Se 2019 fechar com 1,2% (de crescimento do PIB), (a economia) crescerá 2,4% em 2020”, explicou o ministro.





A estimativa de 2% apresentada por Guedes está mais conservadora que a das instituições financeiras. Na última edição do boletim Focus, pesquisa com instituições financeiras divulgada toda semana pelo Banco Central, os analistas de mercado acreditavam em crescimento de 1,12% do PIB em 2019 e de 2,25% em 2020. Para Guedes, o crescimento da economia brasileira próximo de 1% em 2019 não foi surpresa. Em janeiro, o boletim Focus previa expansão de 2,53% da economia para este ano, mas o ministro disse que as expectativas só começaram a ser ajustadas após a aprovação da reforma da Previdência. “Como a economia ia crescer se a gente ainda não tinha aprovado a reforma?”, questionou.





O ministro ressaltou que a aprovação da reforma da Previdência foi essencial para que os juros de longo prazo caíssem, o que resultará em taxas baixas para os próximos anos. “A primeira torre que derrubamos foi a da Previdência Social, que era uma fábrica de privilégios insustentáveis”, ressaltou. Segundo Guedes, a economia de R$ 800 bilhões para a União nos próximos 10 anos proporcionada pela reforma mostra que o Congresso está comprometido com as mudanças estruturais da economia e que a Previdência, com gastos em torno de R$ 700 bilhões por ano, era a principal fonte de desequilíbrio fiscal.





Juros

O ministro disse que a aprovação da reforma da Previdência levou à diminuição dos juros da dívida pública, o segundo maior gasto federal, que consome cerca de R$ 400 bilhões por ano. Além das mudanças na Previdência, Guedes destacou a devolução de recursos de bancos públicos para o Tesouro e as privatizações de subsidiárias de estatais como fatores que ajudaram a reduzir as despesas com juros e a segurar o endividamento público. “Nossa segunda grande torre são os gastos da dívida pública. Vamos despedalar os bancos públicos, mandando de volta (para o Tesouro) a dívida que eles têm com a União. Desaceleramos o endividamento com bancos públicos devolvendo dinheiro. O secretário Salim Mattar está privatizando. Assim estamos desacelerando o endividamento em forma de neve”, disse.





A terceira fonte de controle dos gastos públicos que o ministro prometeu reduzir são as despesas com o funcionalismo público, que consomem em torno de R$ 300 bilhões por ano. Segundo Guedes, a não reposição de servidores que se aposentam ou saem do governo reduziu o número de funcionários federais de 640 mil em janeiro para 610 mil agora. Além disso, ele citou o congelamento dos salários, previsto no pacto federativo, como instrumento para controlar a folha de pagamento. “A terceira torre é o gasto com o funcionalismo. Nos últimos 15 ou 16 anos, os servidores tiveram, em média, reajustes de 50% acima da inflação, com aposentadorias generosas. Temos um shutdown (congelamento de serviços públicos) à brasileira. Em vez de parar de pagar todo mundo, é só não dar aumento. Está lá no pacto federativo”, explicou.



Ministérios

No balanço do ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou também a fusão dos ministérios no governo Bolsonaro. Segundo ele, “muita coisa está andando” no Brasil, “exatamente porque cinco ministérios foram unidos”. “Era fundamental que (Ministério da) Indústria e Comércio não estivesse disputando espaço com Fazenda. A mesma coisa (entre) Fazenda e Planejamento.” Para o ministro, a união de ministérios promovida pelo governo pôs fim a “batalhas históricas” entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. “Não vou mencionar as pessoas por delicadeza, mas houve embates históricos”, pontuou Guedes. O ministro citou que, nesses períodos de embates, houve falta de coordenação entre a política fiscal e a política monetária, além de problemas na política comercial e na estratégia de crescimento.





Segundo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro ofereceu “um escudo” para que a equipe econômica pudesse avançar com medidas em 2019. “Eu tinha certeza de que o presidente ia apoiar o programa”, comentou. Em relação ao Congresso Nacional, disse que ele “abraçou as reformas”, contrariando expectativas negativas. “O Congresso no primeiro semestre parecia ter uma crise de acomodação. Mas hoje abraçou as reformas. Está tendo um anticlímax da batalha”, declarou.



Tesouro

Durante a entrevista, Guedes confirmou que o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, será o diretor-executivo do Conselho Fiscal da República, órgão que está sendo criado pelo ministro com representantes dos três poderes. Questionado se Mansueto iria acumular o cargo com a Secretaria do Tesouro, Guedes disse que isso será feito apenas no início. “Ele vai começar acumulando e lá na frente ele decola e a gente vê como faz o Tesouro”.





A ida de Mansueto para o Conselho Fiscal chegou a ser comunicada pelo secretário da Fazenda, Waldery Rodrigues, em entrevista, mas, no mesmo dia, o secretário do Tesouro disse que só assumiria o conselho se pudesse acumular os dois cargos. Depois de notícias de brigas na equipe, Guedes abriu a entrevista coletiva com uma deferência a Mansueto e disse que ele é muito importante para a equipe, por isso seria o primeiro a falar. “Ele tem um papel-chave nesse futuro”, afirmou. (Agências Brasil e Estado)