IPC-FIPE avança 1,13% na 2ª quadrissemana de dezembro (+0,80% na prévia anterior)

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 1,13% na segunda quadrissemana de dezembro, ganhando força em relação ao acréscimo de 0,80% verificado na prévia anterior, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 18, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



Na segunda leitura deste mês, três dos sete componentes do IPC-Fipe apresentaram aceleração ou variaram do negativo para o positivo. É o caso de Alimentação (de 2,11% na primeira quadrissemana de dezembro para 3,27% na segunda), Habitação (de -0,01% na leitura anterior para 0,23% agora) e Transportes (de 0,39% na primeira quadrissemana para 0,52% nesta).



Por outro lado, dois componentes avançaram com menor intensidade: Despesas Pessoais (de 1,61% na primeira quadrissemana para 1,31% na segunda) e Saúde (de 0,09% para 0,08%). Vestuário e Educação apresentaram alta igual à da primeira leitura, de 0,04% e 0,01%, respectivamente.



Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de dezembro:



- Habitação: 0,23%



- Alimentação: 3,27%



- Transportes: 0,52%



- Despesas Pessoais: 1,31%



- Saúde: 0,08%



- Vestuário: 0,04%



- Educação: 0,01%



- Índice Geral: 1,13%