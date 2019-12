Emprego pode crescer 14%

Quem está desempregado pode ter uma chance de conseguir emprego já no primeiro trimestre de 2020. Os empresários de Minas Gerais pretendem ampliar em 14% a força de trabalho nos três primeiros meses do ano que vem, segundo pesquisa do ManpowerGroup, companhia especializada na seleção de pessoal, feita junto a 850 empregadores. O resultado em Minas é o maior das cinco regiões do país compreendidas no levantamento sobre a intenção de contratações.





O percentual de ampliação do emprego representa queda de quatro pontos percentuais em relação ao apurado no último trimestre deste ano, mas expansão 1 ponto percentual, se comparado com o mesmo período de 2019. Os números foram ajustados com sazonalidade, ou seja, não levam em consideração variações relacionadas a eventos comerciais em determinados meses, períodos de grande contratação de temporários.





De acordo com a pesquisa, a expectativa de acréscimo nas contratações no Brasil para os três primeiros meses do ano que vem é de 9% ante 2019. O resultado representa queda de 1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre deste ano e alta de dois pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. O percentual coloca o Brasil como o 14º país mais otimista para o começo de 2020 em uma lista de 43 nações.





Segundo a pesquisa, as grandes empresas, com mais de 250 funcionários, são as que têm a maior perspectiva de contratar mão de obra: 18%. Já os donos das médias empresas, que têm entre 50 e 249 empregados, pretendem ampliar as equipes em 8%. Os pequenos empreendimentos, que empregam entre 10 e 49 funcionários, apresentam expectativa de ampliar a contratação em 5%. As microempresas, com menos de 10 empregados, são as únicas que pretendem reduzir as equipes de trabalho: exatamente em 1%.





O levantamento também apurou as expectativas de contratação por setor. O segmento de agricultura, pesca e mineração apresentou uma expectativa de contração 19% maior, liderando o ranking de oito setores pesquisados e apresentando a melhor taxa dos últimos dois anos.





O setor de serviços apresentou expectativa de 16% a mais, maior taxa para o segmento em cinco anos. As empresas dos ramos de finanças e seguros imobiliários pretendem ampliar a força de trabalho em 14%. Por outro lado, a pesquisa apurou que as expectativas dos setores de construção e de administração pública e educação foram as menores, com 7% e 3% respectivamente.





* Estagiário sob supervisão da

subeditora Marta Vieira













Recuperação da economia





O Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços) do país cresceu 0,1% na passagem de setembro para outubro, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com outubro do ano passado, a economia cresceu 2% em outubro útimo. “A economia continuou sua trajetória expansiva em outubro, com destaque para o bom desempenho do setor de serviços e do consumo das famílias. Destaca-se que o crescimento do consumo é reflexo de resultados positivos em todos os seus componentes”, justificou Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB-FGV, em nota oficial.