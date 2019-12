Porta-voz sobre Bolsa Família: programa está sujeito a mudanças para melhorar

A possibilidade de mudanças no programa Bolsa Família foi comentada pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rêgo Barros, nesta terça-feira, 17. "O programa Bolsa Família, como os outros programas do governo, em particular aqueles que atendem aspectos de elevação da sociedade, está sujeito a mudanças. E mudanças que vêm para melhorar a capacidade de viver dessa sociedade", afirmou.



No entanto, o porta-voz destacou que não existem dados sobre mudanças futuras para serem divulgados. "Poderão eventualmente ocorrer alguns aperfeiçoamentos (ao programa), mas não tem como avançá-los nem temporalmente, nem citando cada uma dessas mudanças, se por caso elas venham a ocorrer", concluiu.