PIB da Argentina recua recua 1,7% no 3º tri de 2019, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina caiu 1,7% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, e teve alta de 0,9% ante o segundo trimestre, sem ajustes sazonais, de acordo com a leitura preliminar divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).



No segundo trimestre, a economia argentina havia ficado estável (dado revisado) na comparação anual, após uma queda de 5,8% nos três primeiros meses do ano.