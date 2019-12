Aneel abre consulta pública para edital de leilão de transmissão no dia 26

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou abertura de consulta pública para discutir o edital do primeiro leilão de transmissão de 2020. Prevista para ocorrer no dia 26 de junho, a licitação deve demandar investimentos de R$ 2,1 bilhões.



Pelo edital proposto, o leilão deve oferecer seis lotes nos Estados de Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ao todo, serão 294 quilômetros de linhas de transmissão. As obras deverão ser entregues em um prazo de 36 a 60 meses.



O lote 6, no Amazonas, envolve obras novas e existentes e, por isso, caberá indenização à Amazonas Geração e Transmissão de Energia, do grupo Eletrobras.



A consulta pública ficará aberta entre os dias 20 de dezembro a 2 de fevereiro.