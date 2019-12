'Todas as alternativas estão sobre a mesa', diz Bolsonaro sobre nova CPMF

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil )

O presidente da República,, afirmou nesta segunda-feira, 16, que "todas as alternativas estão na mesa", quando questionado sobre possível volta de um imposto sobre transações financeiras, nos moldes da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (). O governo só aceitaria criar um imposto se outro tributo for extinto, disse o presidente. "Nós não queremos criar nenhum novo tributo. A não ser que seja para extinguir outros e, assim mesmo, colocado junto à sociedade, para ver qual a reação da sociedade, a gente vai levar adiante essa proposta ou não."Bolsonaro afirmou que "nada vai ser feito" se o governo tentar tirar do papel uma"ampla, geral e irrestrita", que mexa em impostos federais, dos Estados e dos municípios.O presidente declarou que tem usado o termo "simplificação de impostos", em vez de reforma tributária em conversas com o ministro da Economia,"Se nós quisermos fazer uma reforma tributária ampla, geral e irrestrita, envolvendo os Poderes, né, Executivo Federal, (tributos) estaduais e municipais, não vai ser feito nada. Tenho falado com Paulo Guedes (a) palavra simplificação de imposto. E focar nos impostos federais", disse Bolsonaro.As afirmações de Bolsonaro foram feitas após reunião do presidente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.Bolsonaro disse a jornalistas que conversará com Guedes antes de definir a data para envio do projeto sobre "simplificação de impostos". "Ele (Guedes) é o dono da máquina nesse sentido", apontou.