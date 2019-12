Carne: se não vendermos para o mundo, vai quebrar o Brasil também, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a tentar contornar críticas sobre a alta do preço da carne bovina no Brasil. Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 16 que o País "vai quebrar" se não vender o produto "ao mundo". A declaração foi feita a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.



O presidente também repetiu que as agências reguladoras têm autonomia "para o bem e para o mal". "Tem agência que atrapalha um pouco. Não estou reclamando. É a regra do jogo", disse Bolsonaro.



O presidente afirmou que o papel do governo para reagir a agências que "atrapalham" é indicar novos diretores ao final dos mandatos atuais. "Não critiquei agências. Falei que elas têm autonomia", ponderou o presidente.