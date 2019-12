Negociação da fase 2 do acordo com China começa imediatamente, diz Kudlow

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow, afirmou nesta sexta-feira que a negociação de uma segunda fase no acordo comercial com os Estados Unidos "começa imediatamente". Durante entrevista à rede CNBC, Kudlow não se comprometeu com um eventual calendário para a conclusão da fase 2, mas celebrou o "ótimo acordo" fechado hoje com os chineses, que deve entrar em vigor em breve.



Kudlow avaliou que o acordo comercial entre as potências deve melhorar a confiança. Segundo ele, as pessoas devem acreditar que a fase 1 já está concluída, embora Kudlow tenha lembrado que haverá algumas semanas para resolver os trâmites e que ela entre em vigor.



Questionado sobre o montante de compras agrícolas da China, que poderiam ficar entre US$ 40 bilhões a US$ 50 bilhões após o acordo, Kudlow disse que esse avanço pode ocorrer ao longo de dois anos. "Os chineses acham que é factível" chegar a esse patamar, afirmou. Sobre questões de transferência de tecnologia e propriedade intelectual, comentou que é preciso "ver se a China mantém sua palavra".



O assessor do presidente Donald Trump ainda mostrou otimismo sobre a economia, dizendo que o crescimento no quarto trimestre deve vir forte. "Nós estamos em uma forma muito boa", garantiu, sem citar números.